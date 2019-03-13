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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:49 ص

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ
وكالات
dostor.org/2550727

يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء الأربعاء، على استاد "أليانز أرينا"، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في إنجلترا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتاج ليفربول للتعادل الإيجابي، أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.

وصعد ليفربول لدور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته الخامسة مع أياكس الهولندي.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

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