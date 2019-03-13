الإيقاف للاعب أردنى بعد حركة "قذرة" أمام الجمهور

اتخذت اللجنة التأديبية المنبثقة عن الاتحاد الأردني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 6 سنوات على لاعب نادي الفيصلي عدي زهران، وذلك على خلفية ما قام به بعد انتهاء مباراة القطبين الفيصلي والوحدات الخميس الماضي ضمن الدوري المحلي.



وتعتبر العقوبة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية، حيث قام زهران (28 عاما) بخلع سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفالا بفوز فريقه 2-1، وهو تصرف اعتبرته اللجنة التأديبية خارج عن نطاق المألوف.



وأشار الاتحاد الأردني في بيان إلى "حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا بأحكام المواد (826، 176)".



وكانت إدارة النادي الفيصلي أعلنت الجمعة الماضي عن عقوبة بحق اللاعب نفسه بإيقافه لمدة شهر وحرمانه من راتب 3 شهور إضافة لمكافأة الفوز على الوحدات.



ومثل زهران منتخب الأردن لسنوات عديدة قبل أن ينتقل من شباب الأردن إلى الفيصلي. وشهدت مباراة القطبين أحداث شغب مؤسفة اتخذت على أثرها اللجنة التأديبية جملة من العقوبات بحق الفريقين.