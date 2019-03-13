القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
فن
الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:30 ص

أجر الممثل الصينى شو شينج يفوق نصف ميزانية فيلمه الجديد

أجر الممثل الصينى
وكالات
dostor.org/2550712

في الوقت الذي يواجه فيه صناع السينما في الصين الكثير من الصعوبات المالية يعيش الممثل الصيني شو شينج واحدة من أزهى فترات حياته المهنية، بعد تلقيه أجر 17.5 مليون دولار نظير فيلمه الجديد Lost in Russia "فُقِد في روسيا"، وهو ما يعادل تقريبا نصف ميزانية الفيلم الذي تكلف 32 مليون دولار.

ووفقا لموقع "فارايتي" الأمريكي، فإن فيلم "فُقِد في روسيا" الذي بدأ تصوير أحداثه مؤخرًا، من إنتاج شركة "هوانكسي" الصينية، التي سبق وقدمت كثيرا من الأفلام الناجحة مثل: Crazy Alien "الغريب المجنون"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وجنى أكثر من 327 مليون دولار في الصين وحدها.

وتدور أحداث فيلم "فُقِد في روسيا" حول عضو عصابة صغيرة يخوض رحلة عبر القطار إلى موسكو، يصارع فيها من أجل القضاء على بقية منافسيه في السوق، وإصلاح علاقته الهشة بوالدته.

هذا ليس العمل الوحيد في مسيرة "شينج"، إذ سبق وشارك في فيلم "الغريب المجنون"، وDying to Survive "أموت كي أحيا"، وحاليا يعمل على فيلمه الجديد "فُقِد في روسيا"، حيث يقوم بدور المؤلف والمخرج والممثل الرئيسي، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم الذي سيصدر عام 2020 نجاحا كبيرا.

جدير بالذكر أن قطاع الإنتاج السينمائي في الصين يعاني حاليا من أزمة طاحنة، بعد واقعة الممثلة فان بينج بينج الصيف الماضي، إذ اكتشف العالم أنها قامت بعقد باطني مزدوج مع شركتين كي تتجنب دفع الضرائب، ورغم اعتذارها علنا فإنها دفعت غرامات تقدر بملايين الدولارات، ومنذ ذلك الوقت سارعت شركات الإنتاج بتوقيع عقود مع موظفيها لتجنب أزمة "بينج"، الأمر الذي كلفها نحو 1.7 مليار دولار ضرائب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهر

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

منذ شهر

عبدالله مجدى الهوارى: أنا البطل والمخرج والمؤلف فى «العفريت»

منذ شهر

أبطال وصُنّاع «قصة حب»: يعيد الرومانسية للسينما.. ويحمل رسالة للعشاق الجدد

الآن

الذهب يقترب من 1300 دولار للأوقية بفعل هبوط الدولار

هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس إلى ربع نهائى دورى الأبطال

مانشستر سيتى تسحق شالكه بسباعية لتتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

ads
الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

موعد مباراة برشلونة وليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

الإيقاف للاعب أردنى بعد حركة "قذرة" أمام الجمهور

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

ads
كشكول

مهرجان البيئة السادس عشر لكلية البنات جامعة عين شمس

شاهد.. تدريب طلاب الصف الأول الثانوي علي أول امتحان إلكتروني

التعليم تخفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

بالصور.. جامعة المنوفية تحتفل بخريجي الدفعة 31 طب

أستاذ طب: اختبارات التقييم "مهمة".. وضمن خطوات الإصلاح الطبي في مصر

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎