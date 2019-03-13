القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
عالم
الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:29 ص

محكمة أوروبية تلزم تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية

محكمة أوروبية تلزم
وكالات
dostor.org/2550704

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تركيا انتهكت قواعد حرية التعبير بتوجيه اتهامات جنائية ضد مالك صحيفة مؤيدة للأكراد بشكل مستمر بغض النظر عن محتوى الصحيفة، حسبما ذكر موقع "أحوال" التركي، أمس الثلاثاء.

وقال موقع "أحوال"، إن المحكمة قضت بالإجماع بإلزام تركيا بدفع تعويض قيمته 3500 يورو، لمالك صحيفة "أوزجور جونديم"، المؤيدة للأكراد علي جوربوز.

وأوضح الموقع، أن القضية تتعلق بسبع تهم، وجهتها الحكومة ضد جوربوز، في الفترة بين عامي 2004 و2011؛ لنشره بيانات صادرة عن حزب العمال الكردستاني.

وقالت المحكمة في بيان لها: "المحكمة وجدت أن الدعاوى الجنائية كانت تقام على نحو منتظم، بغض النظر عن المحتوى الفعلي للمقالات.. وكانت تحتوي على رسائل غير مهمة، مثل أمنيات عيد الميلاد التي لا تدعو إلى أي عنف، أو مقاومة مسلحة، أو ثورة، ولم تشكل خطابًا يحض على الكراهية".

ورأت المحكمة أنه على الرغم من عدم احتجاز جوربوز في السجن، كانت المحاكمات تعد قيودًا على حرية التعبير، وقالت: "لقد مارسوا ضغوطًا على جوربوز خلال فترة معينة، والخوف من إدانته جعلته، كإعلامي محترف، يفرض بعض الرقابة الذاتية".

وأوضح موقع "أحوال"، أن جوربوز يتعرض للهجوم منذ تأسيس الصحيفة عام 1992، وأن مجهولين أطلقوا النار على مراسل للصحيفة في العام التالي، وعام 2000 حملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مسؤولية الفشل في حماية المراسل، وفي عام 1994، استهدفت منشآت الطباعة الخاصة بالصحيفة ومكاتبها في إسطنبول وأنقرة بثلاث قنابل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ يوم

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ يومين

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ يومين

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 6 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 6 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

الحزب الحاكم في الجزائر ينسحب من "أحزاب التحالف الرئاسي"

سوزان نجم الدين: رفضت «البطولة المطلقة» لضعف النصوص.. وأؤيد «إحكام» سوق الدراما

كيف أصبح محمد الباز طرفًا في أبشع قضية قتل لـ3 أطفال بالصدفة؟

ads
الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

الإيقاف للاعب أردنى بعد حركة "قذرة" أمام الجمهور

الأهلى يعلن مساندته الزمالك فى البطولة الأفريقية

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

ads
كشكول

مهرجان البيئة السادس عشر لكلية البنات جامعة عين شمس

شاهد.. تدريب طلاب الصف الأول الثانوي علي أول امتحان إلكتروني

التعليم تخفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

بالصور.. جامعة المنوفية تحتفل بخريجي الدفعة 31 طب

أستاذ طب: اختبارات التقييم "مهمة".. وضمن خطوات الإصلاح الطبي في مصر

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎