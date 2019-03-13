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رياضة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:42 ص

هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس إلى ربع نهائى دورى الأبطال

رونالدو
رونالدو
dostor.org/2550688

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية قلبت تأخر فريقه يوفنتوس الإيطالي بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، إلى تأهل رائع لربع النهائي في تورينو.

وسجل رونالدو، ثنائية برأسه (27 و48) وهدفا ثالثا من ركلة جزاء (86).

ورد أفضل لاعب في العالم خمس مرات جزءا من الاستثمار الهائل الذي وضعه فريق مدينة تورينو، الباحث عن لقب ثالث في تاريخه وأول منذ 1996، وذلك لخسارته النهائي خمس مرات بينها مرتان في الأعوام الأربع الأخيرة ضد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وكان يوفنتوس نجح بتحقيق العودة ثماني مرات في دوري الأبطال، بينها في ربع نهائي نسخة 1996 ضد ريال مدريد في طريقه لاحراز اللقب.

ونفض مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري الغبار عن انتقادات طالته بعد مباراة الذهاب بسبب أسلوبه المتحفظ، وحتى أن بعض التقارير المحلية تحدثت عن تقدمه بالاستقالة لكن رئيس النادي أندريا أنييلي رفضها.

ونزل أليجري بتشكيلة 4-3-3 معولا على الثلاثي الهجومي رونالدو والكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو برنارديسكي على حساب الأرجنتيني باولو ديبالا، فيما استهل الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتسولا مشواره القاري بدلا من الموقوف البرازيلي أليكس ساندرو.

بدوره، لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني بخطة 4-4-2 مع عودة المدافع الأوروجوياني دييجو جودين من الإصابة، فيما بدأ بالمهاجمين الفرنسي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا مع غياب دييجو كوسا المصاب.

ولم يتوج أتلتيكو، حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بتاريخه في المسابقة الأولى وحل وصيفا مرتين في السنوات الاخيرة عامي 2014 و2016، وهو فشل باكمال المسيرة حتى النهائي الذي يستضيفه على ملعبه "واندا متروبوليتاو".

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