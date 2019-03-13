مانشستر سيتى تسحق شالكه بسباعية لتتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

سحق مانشستر سيتي الجامح، ضيفه شالكه، بسباعية دون رد، ليكمل فوزا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين، ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبعد 35 دقيقة أولى هادئة، افتتح سيرجيو أجويرو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.



وضاعف أجويرو الغلة بعدها بثلاث دقائق، بينما جعل ليروي ساني النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.



وهز رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا الشباك في الشوط الثاني، بينما سجل فيل فودن أول أهدافه الأوروبية قبل أن يكمل جابرييل جيسوس السباعية.



وانضم سيتي إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في دور الثمانية بينما سيلعب ليفربول مع بايرن ميونيخ الأربعاء.