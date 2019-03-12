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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:40 م

محمد فوزى.. وثائق خاصة فى سيرة الطرب والألم

محمد فوزى
محمد فوزى
حسام الضمراني
dostor.org/2550679

فى مئوية ميلاده، قرر الناقد السينمائي أشرف غريب، الاحتفاء بمسيرته عبر تخصيص كتابه الحادي والعشرين والمعنون بـ"محمد فوزي.. الوثائق الخاصة"، والصادر عن مؤسسة "بتانة" للنشر، لفنان "كان له بالغ الأثر فى الوجدان المصري والعربي.. فنان ظُلم ولم ينصفه عصره رغم أن فنه الباقى أنزله المكانة التي يستحقها" كما جاء فى إهداء المؤلف.

الكتاب الذى صدر فى 377 صفحة من القطع المتوسطة، يتتبع تاريخيا مسيرة محمد فوزى من خلال مجموعة من الوثائق والأخبار التى نشرت فى الصحف عنه والصور التي تنشر للمرة الأولى، فى محاولة منه لتفسير علامات الاستفهام الكبرى التي أحاطت بسيرته، والمسكوت عنه طيلة عقود مضت.

ويتضمن الكتاب نشأة "فوزي" منذ ميلاده فى محافظة طنطا عام 1918، وهى السنة التى ولدت فيها ليلى مراد والرئيس جمال عبد الناصر، وبداياته العملية، وزيجاته وعلاقاته النسائية، وأصدقاؤه ومعاركه الفنية، ومواقفه بين خصومة محمد عبد الوهاب ومحبة أم كلثوم، ومواقف الآخرين منه، بين وفاء فريد الأطرش، وذكاء عبدالحليم حافظ، ونقاط تماسه مع السياسة ورجالها وخاصة الرئيسان محمد نجيب وجمال عبدالناصر، ومصنع أسطواناته وحقيقة ما دار بشأنه ثم مرضه الغامض، وهو ما جاء فى الصفحات الأولى من الكتاب.

الكتاب تضمن عدد من الوقائع فى سيرة حياة "فوزي" يمكن أن نصفها بسيرة الحزن والألم والطرب، خاصة لما تعرض له فى بدايات عمله ومشروعه الموسيقي المتجدد الذى حمله بين أضلعه وجنباته فى ضواحي وأزقة القاهرة منذ مجئيه والذى لم يسلم من الصدام مع فلول الدولة الموسيقية العميقة كما حدث مع مصطفى بك رضا المشرف على الموسيقى بالإذاعة المصرية، الذى منع تعاون الإذاعة مع "فوزى" لعدة سنوات عقابا له على أغنيته المتطورة "يا نور جديد" التى أعاد فوزى تقديمها فى فيلم "نهاية قصة" عام 1951، ولكن بعد أن كان قد حقق شهرته وانتشاره.

وحتى انتقام رجال الرئيس جمال عبد الناصر من فوزي لا لشيء سوى لصداقته مع اللواء محمد نجيب، الذي اعتبره أنصار "ناصر" في مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عام 1952 في مصر خصما ينازع ناصر الحكم والزعامة، وبين تأميم ممتلكاته ودخوله فى حالة اكتئاب دائم، وهو ما انعكس على حالته الصحية وشهيته للطعام، ومن ثم دخوله فى دوامة المرض اللعين (السرطان) لمدة 11 شهرا، ماطل فيها الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإرشاد القومي في ذلك الوقت طويلا في علاج محمد فوزي على نفقة الدولة إلا أن الفنان ذو الشعبية الكبيرة توفي عن 48 سنة، وشارك عشرات الألوف في الجنازة.

محمد فوزى.. وثائق خاصة فى سيرة الطرب والألم
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