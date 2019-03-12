القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

تمكنت مباحث الآداب بالمحلة الكبرى، من ضبط سيدتين ظهروا فى الفيديوهات الجنسية الخاصة بـ"عنتيل المحلة الجديدة"، المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى اخطارًا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى، لمدينتى المحلة الكبرى وسمنود، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث آداب المحلة الكبرى، من القبض على " ش. ا " ٣٣ سنة، "ا. ال" ٢٥ سنة، متزوجتان ومقيمتان بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى، بتهمة تواجدهم فى الفيديوهات الجنسية الخاصة بـ"عنتيل المحلة الجديد" ويدعى "أ. ال"، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.