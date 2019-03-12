عمدة لندن يرحب بنتائج تصويت البرلمان لرفض خطة ماي حول بريكست

رحّب عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، اليوم الثلاثاء، برفض نواب البرلمان لخطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقال خان، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنني "أرحب بتصويت الليلة الذي رفض صفقة الحكومة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



وأضاف أن "رئيسة الوزراء عليها أن تأخذ مدينتنا وبلدنا في الحسبان أولًا"، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان لإعطاء الشعب البريطاني القول الفصل في مسألة بريكست".



وكان نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء بلادهم تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".