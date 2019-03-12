سقوط "التونسي" أشهر تاجر هيروين بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم، اليوم في ضبط مسجل خطر، عثر بحوزته على كمية من تذاكر الهيروين وفرد خرطوش.



البداية بورود معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام "سيد عبد الرحيم" وشهرته سيد التونسي، 33 سنة، عاطل، ومقيم حارة الصعايدة، عرب راشد، حلوان، بحيازة أسلحة نارية وذخائر وترويج مواد مخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على 31 تذكرة هيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الاستخدام في المشاجرات.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1530 لسنة 2019 وتباشر النيابة العامة التحقيقات.