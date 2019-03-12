صحيفة جزائرية: "بوتفليقة" يبدأ إجراءات حل البرلمان

كشفت مصادر جزائرية مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يتجه لحل البرلمان وقد بدأ في إجراءات هذا القرار.



وكشفت صحيفة"البلاد" الجزائرية، أن بوتفليقة أبلغ رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس الوزراء (الوزير الأول) بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان.



وبأتي قرار بوتفليقة وفق المادة 147 من الدستور التي تؤكد أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة،‮ ‬ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري،‮ ‬والوزير الأول‬".



وأعلن بوتفليقة أمس تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة ووضع مشروع دستور جديد.