روسيا تزيد من أمان وسائط النقل العامة على أراضيها

تستعد الهيئات المسؤولة عن النقل العام في روسيا لإدخال تعديلات غير مسبوقة على بعض وسائط النقل في البلاد لجعلها أكثر أمانا.



وقال رئيس دائرة الإشراف الفني والتقني على وسائط النقل في روسيا، سيرغي تشيبورين: "سنشهد قريبا تغيرات مهمة في حافلات النقل العام في روسيا، إذ سيتم تزويدها بوسادات هوائية تحمي الركاب أثناء الحوادث".



وأوضح المسؤول أن أحزمة الأمان الموجودة في مقاعد حافلات النقل العام مهمة جدا لحماية الركاب، لكنها وحدها لا تكفي. ولزيادة نسبة الأمان في تلك المركبات، يجب أن تصبح المقاعد أكثر متانة ومثبتة بشكل أقوى مما هي عليه حاليا، كما ينبغي تزويد جميع الحافلات بالوسادات الهوائية لتفادي الآثار الكارثية في حال وقوع الحوادث، ولضمان سلامة السكان في روسيا.



وأكد تشيبورين أن مشروع تزويد الحافلات بوسادات هوائية كان قد طرح سابقا في هيئة المعايير وتقييم الجودة في روسيا "روس ستاندارت" وتمت الموافقة عليه، ومن المخطط أن يبدأ العمل به من بداية 2020.



يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعطى تعليماته منذ مدة لزيادة أمان وسائط النقل العامة في روسيا، على الرغم من أن الإحصائيات كانت قد أشارت إلى انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث السير في البلاد على مدى السنوات الأخيرة.