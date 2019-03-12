الحزب الحاكم في الجزائر ينسحب من "أحزاب التحالف الرئاسي"

أعلن الحزب الحاكم في الجزائر، أنه قرر الانفصال عن أحزاب التحالف الرئاسي التي كانت ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو "حتى لا ندفع ثمن الأخطاء السياسية الأخيرة بمفردها".



وأوضح حزب "جبهة التحرير" الذي ينتمي إليه بوتفليقة أن أبوابه ستظل مفتوحة لمن التحق بالحراك الشعبي الأخير المناهض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" العربية.



وأضاف الحزب الحاكم في الجزائر "اجتماعنا جاء من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال ندوة ستعقد في شهر مايو المقبل".



وأعلن بوتفليقة أمس عن عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات والدعوة لمؤتمر حوار وطني جامع.