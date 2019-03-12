نبيل زكي... سيرة مناضل يساري عاصر ملكا و7 رؤساء

حينما ولد نبيل زكي في الخامس والعشرين من أغسطس عام 1934 كانت سماء القاهرة ملبدة بالاحتلال البريطاني على مصر، وذلك فى ظل وجود المندوب السامي السير مايلز لامبسون، وتوقيع المعاهدة الأنجلو – مصرية عام 1936، التي تمنح الملك فاروق سيادة تدريجية على الأراضي المصرية بالرغم من أن الملك كان حاكما صوريا تديره بريطانيا، حيث إن بريطانيا مارست سيادتها على قناة السويس حتى اندلاع ثورة 1952، وتأميمها عام 1956 على يد جمال عبد الناصر، وهى الفترة التي اتسمت بالثورية والزخم السياسي ساهمت فى تشكيل رؤيته للقضايا السياسية وللعالم.



ساهم التكوين الفلسفي لنبيل زكي بعد دراسته الفلسفة في جامعة القاهرة فى اتخاذه لقرار كان مركزيا فى مسار حياته، وذلك بعد أن التحق وهو طالب بالحركة اليسارية المصرية، وفصائلها المناضلة ضد الاحتلال البريطاني، وكان واحدا من ألمع المحررين الصحفيين والكتاب والمترجمين في الشئون الدولية.



عاصر "زكي" ملكًا و7 رؤساء، وتم اعتقاله 5 سنوات وله أكثر من 10 إصدارات، وهو نتاج عمله ما يقرب من 70 سنة داخل أروقة العمل السياسي، وعندما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل المنابر لأحزاب كان من أوائل المؤسسين لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ضمن مجموعة كبيرة من القيادات اليسارية منهم خالد محيي الدين، ولطفي واكد، ولطفى الخولي، والدكتور رفعت السعيد، وحسين عبد الرازق، وفريدة النقاش، وأمينة النقاش، وعبدالغفار شكر، وسيد عبدالعال.



حقوق المواطنة ودفاعه عن مدنية الدولة المصرية، وحق الشعب المصري في حياة حرة وعادلة وكريمة كانت أبرز القضايا فى خطابه الذى صاغه عبر مقالاته وسياساته التحريرية سواء عندما تولى رئاسة تحرير جريدة الأهالي وجريدة الأخبار، وكذلك عبر إطلالته التليفزيونية المتميزة.