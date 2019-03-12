قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 200 شاب وفتاة من أسر الشهداء والمصابين بمحافظة شمال سيناء.



وكان في استقبالهم، محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بناءً علي موافقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على استخراج تصاريح زيارة مجانية لجميع المواقع والمعالم الأثرية بمحافظة الإسكندرية خلال فترة زيارتهم للمحافظة، بهدف رفع معنويات وتخفيف الأثار النفسية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.



وجاء ذلك من خلال تنفيذ البرنامج التثقيفي والترفيهي والتدريبي، التي تنظمة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يتخلله زيارة للأماكن الأثرية وأهم المعالم السياحية والثقافية بمحافظة الإسكندرية.