اليمن والأمم المتحدة يبحثان المشاريع والبرامج الإغاثية المقرر تنفيذها

بحث وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب فريق الحكم المحلي في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالمجيد، المشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال المرحلة المقبلة بناء على خطة الاستجابة الإنسانية 2019، وما يقوم به الصندوق من مشاريع في عدد من المحافظات.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن اللقاء تطرق إلى مراحل الإعداد لمشروع دعم السلطات المحلية في مجال بناء القدرات وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية، ومشاريع تعزيز الاستقرار والبدء بمرحلة المسح الميداني لست محافظات وتصميم المشروع والذي سيبدأ تنفيذه في يونيو2019 بدعم وتمويل من المانحين عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.



وأكد فتح أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع وبرامج دعم سبل العيش والمشاريع كثيفة العمالة والمرتبطة بحياة المواطنين لأهميتها في تعزيز الاستقرار في المحافظات.