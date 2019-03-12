فتحية "سيدة السيرفيس" تناشد المسؤولين منحها رخصة قيادة في دمنهور

استجاب محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، لاستغاثة السيدة فتحية خميس سائقة السرفيس بالبحيرة عبر برنامج" 90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، للحصول على ترخيص لخط سير لسيارتها بمدينة دمنهور، لكي تتمكن من التكفل بأسرتها والإنفاق عليهم.

ومن جهتها وجهت السيدة فتحية خميس الشكر والتقدير للدكتور محمد الباز، مقدم البرنامج، على عرض استغاثتها والاهتمام بحالتها لتلقى بعد ذلك اهتماما من المسؤولين.

وقالت فتحية في مداخلتها الهاتفية مع برنامج 90 دقيقة، إن المحافظ أحسن استقبالها، وأعرب عن فخره الشديد بها، موضحة أن المحافظ منحها رخصة قيادة سيرفيس على خط الزاوية حمور.

وأشارت إلى أن هذا الخط يقع في منطقة ريفية، ويبعد كثيرا عن بلدها دمنهور، وعملها على هذا الطريق يمثل خطورة كبيرة عليها لأنه غير آمن.

وذكرت أنها لم تستطع إبلاغ المحافظ بهذه المشكلة، لأنه أحرجها بذوقه الشديد وحسن استقباله لها، لافتة إلى أنها ترغب في أن تحصل على خط سير داخل دمنهور.

واستكملت أن المحافظ عرض عليها أن يتم تعيينها كسائقة بالمحافظة باليومية، منوهة إلى أنها ترغب في استكمال عملها على السيرفيس حتى تستطيع أن تذهب بأبنائها إلى المدرسة وتعود لإحضارهم، ولا تتقيد بمواعيد عمل رسمية.