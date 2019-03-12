تعديلات برلمانية جديدة على قانون التنظيمات النقابية

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد تعديلات جديدة على قانون التنظيمات النقابية، من شأنها إتاحة الفرصة أمام النقابات العمالية واللجان العامة لمباشرة أعمالها بحرية كاملة دون وجود قيود تحول دون تنفيذ العمل بشكل إيجابي يحافظ على وحدة العمل النقابي، ويقوي من تماسكه.



وكشف وهب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أبرز التعديلات التي سيتم التقدم بها الأسبوع المقبل، وهي السماح بمد فترة مجالس إدارات النقابات العمالية واللجان العامة لتصبح الإدارة 5 سنوات بدلا من 4 فقط.