سفير تايلاند يوجه الشكر للأزهر على رعايته لطالب أصيب في حادث

وجه سفير تايلاند بالقاهرة تشاينارونج كيراتيوتونج، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على تقديم رعايتهم وعنايتهم، لطالب وافد من تايلاند، أصيب بحادث خارج الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الأزهر يولي رعاية شاملة بكافة الطلاب الوافدين.



جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء لمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للوقوف على الحالة الصحية للطالب الوافد، والذي تم نقله إلى مستشفى الأزهر التخصصي لتوفير الرعاية الصحية له، بتوجيه من المحرصاوي فور علمه بالحادث.



واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب، وتأكد من عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له حتى يتعافى.



كما تفقد رئيس الجامعة - خلال الزيارة - مختلف الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، واطمأن على العديد من المرضى نزلاء المستشفى، مطالبًا بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين على المستشفى من المواطنين.