الرئيس الفنزويلي يدعو "الجماعات الشعبية" لبدء المقاومة النشطة

شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على أن "وقت المقاومة الشعبية" قد حان، داعيا جميع منظماته الشعبية إلى الاستعداد، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ خمس أيام، الأمر الذي بررته حكومة كاراكاس بأنه هجوم مدبر من جانب الولايات المتحدة.



وقال "مادورو" في بث إذاعي وتلفزيوني: "أقوم بالاتصال بالجماعات الشعبية، لقد حان الوقت لمقاومة نشطة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الأونيبيرسيال" الفنزويلية اليوم الثلاثاء.



يذكر أن المجموعات الشعبية هي منظمات مجتمعية تقوم بتطوير مبادرات ومشاريع مثمرة، رغم أنه وفقًا للمعارضة، تم تسليح بعضها من قبل الحكومة وتعمل كميليشيات شبه عسكرية.



وفقًا لمعارضي مادورو والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فإن هذه الجماعات تقف وراء مقتل سبعة أشخاص خلال دخول المساعدات من الولايات المتحدة، على طول الحدود مع كولومبيا والبرازيل، في 23 فبراير الماضي.



وشدد الزعيم الاشتراكي على أن "الوقت قد حان لمقاومة نشطة في المجتمع، والإبلاغ، والمساعدة، وتعزيز العمل التضامني بين الأسر والمجتمعات".



تأتي دعوة مادورو قبل يوم واحد من الاحتجاجات التي دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو في جميع أنحاء البلاد، والذي تم الاعتراف به كرئيس مؤقت من قبل أكثر من 50 دولة.



وأثر انقطاع التيار الكهربائي على 22 ولاية من أصل 23 ولاية فنزويلية، بالإضافة إلى العاصمة وهو ما أسفر عنه إنقطاع الخدمات العامة.