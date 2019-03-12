"إير كندا" تلغي رحلات إلى لندن مع تزايد القلق بشأن طائرات بوينج

اضطرت شركة طيران كندا، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى لندن بعد أن حظرت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة الطائرة طراز بوينج "737 ماكس 8" من مجالها الجوي.



ونفى وزير النقل الكندي مارك جارنيو، نية حكومته حظر طائرات شركة بوينج طراز "737 ماكس 8" من الطيران في البلاد، مستدركا في نفس الوقت إن كل الخيارات متاحة.



وقال جارنيو - في تصريحات صحفية - "قد يشمل ذلك حظر الطائرات، لكنني في الوقت نفسه سأقيم كل الاحتمالات ولن أقفز إلى الاستنتاجات قبل أن نتمكن من تقييم الموقف بوضوح"، مشددًا على أنه "لن يتأثر بالعواطف".



وبينما أعرب المسافرون عن قلقهم بشأن سلامة طائرات بوينج 737 ماكس 8 في أعقاب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، اضطرت شركة طيران كندا إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى لندن بعد أن حظرت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة الطائرة من مجالها الجوي.



وفي بيان لها، قالت شركة طيران كندا إن الركاب الذي كانوا من المقرر أن يسافروا من هاليفاكس إلى لندن ومن سانت جونز إلى لندن يومي الثلاثاء والأربعاء سيتم حجزها على متن رحلات أخرى تغادر من مونتريال وتورونتو وأوتاوا.



وتعد المملكة المتحدة أحدث الدول التي قامت بإلغاء رحلات تشمل طائرات "بوينج 737 ماكس 8" استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة الطائرة بعد تورطها في حادثتين خلال الأشهر الخمسة الماضية.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت سلطات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيرلندا عن أوامر حظر المجال الجوي على الطائرة. وتبعهم أوامر مماثلة من هولندا وبولندا.



ويضم أسطول شركة "إير كندا" 24 طائرة من طراز بوينج "737 ماكس 8" بينما تمتلك شركة "وست جيت" 13 طائرة في أسطولها. وتمتلك شركة "صنوينج إير لاينز" أربع طائرات.