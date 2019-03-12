جامعة حلوان تشارك فى مؤتمر "تدويل التعليم العالى" بالمنصورة

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، في المؤتمر العلمي بجامعة المنصورة والذي يقام تحت عنوان "تدويل التعليم العالي"، وذلك في الفترة من يوم الإثنين الموافق (1832019) إلى الأربعاء الموافق (2032019).



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا واسعًا بالأنشطة العلمية، موضحا أن المشاركة في المؤتمرات العلمية لها العديد من الفوائد، من خلال تبادل العلوم والتخصصات العلمية، والتآلف بين الباحثين من ذوي التخصص المشترك لتكوين شبكات علمية تساهم في بناء الوطن.



ويشارك في المؤتمر 12 طالبا وطالبة من جامعة حلوان في المؤتمر العلمي بجامعة المنصورة تحت إشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.