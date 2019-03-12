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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:06 م

"النساء من الزهرة والرجال من المريخ" بثقافة دمياط

النساء من الزهرة
إيهاب مصطفى
dostor.org/2550621

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط، حيث عقد قصر ثقافة دمياط، محاضرة عن العلاقات بأشكالها المختلفة بين الرجل والمرأة مع نهى دبا بعنوان "النساء من الزهرة والرجال من المريخ"، وعلى جانب آخر استكمل القصر ورشة تعليم أساسيات الخط العربي.

وضمن المحاضرات الخاصة بذوي القدرات الخاصة عقدت مكتبة ميت الخولي محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" ألقاها سمير عبد الهادي متناولا التعريف بمشكلات ذوى القدرات الخاصة في التعامل، كما جاء موضحا دور الأسرة والمجتمع نحوهم والقواعد الواجبة عند التعامل معهم، وفي نفس السياق نظم قصر ثقافة فارسكور محاضرة بعنوان "تعديل سلوك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة" مع وائل الدهشان متناولا السبل السليمة وفن المعاملة الصحيحة لهم.

وفي إطار الأنشطة الفنية استكمل قصر ثقافة الطفل ورشة إعداد وتصنيع كروت عيد الأم مع الأطفال وتعليمهم مزج ورق الكانسون وتشكيله مع استخدام الألوان الباستيل والخشبية.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ناقش قصر ثقافة فارسكور كتاب "تحرير المرأة" تأليف قاسم أمين.

"النساء من الزهرة والرجال من المريخ" بثقافة دمياط
"النساء من الزهرة والرجال من المريخ" بثقافة دمياط
"النساء من الزهرة والرجال من المريخ" بثقافة دمياط
"النساء من الزهرة والرجال من المريخ" بثقافة دمياط
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