ماي عقب رفض خطتها في البرلمان: الصفقة التي تم التوصل إليها هي الأفضل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، عقب تصويت البرلمان البريطاني ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، إنها لا تزال تعتقد أن من الأفضل للمملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق، وأن الاتفاق التي تم التوصل إليها من خلال المفاوضات هي "الأفضل".



وأضافت رئيسة الورزاء البريطانية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها تشعر "بأسف شديد" لقرار النواب البريطانيين برفض الخطة، محذرة من "الأضرار المحتملة" لمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى لاتفاق.



وأشارت تيريزا ماي إلى أن النواب البريطانيين يواجهون الآن موقفًا " لا يُحسدون عليه" حول ما سيقومون به خلال الأيام القادمة.