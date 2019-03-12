بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، 110 أمسيات دينية، طبقًا للخطة الدعوية بالمديرية، بناءً على توجيهات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، لتنظيم عدد من الأمسيات، وجاء على رأسها أمسية مسجد العمري، والتي حاضر فيها الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، تحت عنوان "سلامة الصدر وصفاء القلب".

وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن سلامة الصدر وصفاء القلب ونقاؤه وخلوة من الغل والحقد والحسد والبغضاء، دليل على الإيمان، والقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه غل أو حسد، وأن سلامة الصدور من صفات أهل الجنة.

كما شاركت المديرية في القوافل السكانية المنظمة من الأحياء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في الحملة التوعوية تحت شعار "حقك تنظمي" وخدمية تحت شعار "أيامنا أحلى" وذلك في اليوم الثالث على التوالي.

ففي إدارة الرمل شارك الشيخ أحمد الجزار في القافلة السكانية بمركز شباب محسن، وفي إدارة محرم بك شاركت الإدارة في قافلة مدرسة عزبة الصيادين وقافلة مستوصف الشروق بابيس.

ومن جانبه أكد الشيخ "خشبة" أن المديرية وجميع العاملين بها لا يدخرون وسعًا في تقديم التوعية الدينية وتصحيح المفاهيم والمشاركة الفعالة في كل ما يخدم قضايا الوطن.