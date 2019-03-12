البرلمان الأوروبي يبحث إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا

بحث البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ الوطنية فى فنزويلا، المعلنة من قبل البرلمان الفنزويلي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب في وفاة 21 شخصا حتى الآن وترك أغلب الأراضي الفنزويلية فى ظلام دامس منذ حوالي 5 أيام.



وطالب النائب جونزالز بونس، الاتحاد الأوروبي بالتخدل للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسية وفي مقدمتهم الصحفي لويس كارلوس دياز ذو الأصول الإسبانية والذي اعتقل فى فنزويلا مؤخرًا على غرار تهمًا بالتهكم على الحزب التشافي الحاكم، بحسب ما ذكرته صحيفة الناثيونال الفنزويلية.



وقال جونزلز: "لقد أصبح مادورو ظاهرة الموت فى فنزويلا، يجب على الاتحاد الأوروبي التشديدي في الطالبة بتحرير كافة المعتقلين السياسين".



من جهتها، حمًلت بياتريس بيسيرا، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤلية مقتل 21 شخصا حتى الآن جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه غالبية المقاطعات الفنزويلية منذ الخميس الماضي وحتى يومنا هذا.



يذكر أن جويدو أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا منذ 23 يناير الماضي، فى خطوة حظت بدعم واسع على المستوى الدولي بالرغم من رفض الرئيس نيكولاس مادورو التنحي عن منصبه.