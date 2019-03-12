المدعي العام الفنزويلي يتهم جوايدو بالتورط في قطع التيار الكهربائي

طلب المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب، من محكمة العدل العليا (TSJ)، فتح تحقيق جديد ضد رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، لتورطه في عملية تخريب للنظام الكهربائي الوطني.



وأوضح صعب أن هذه التحقيقات تأتي في إطار انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المحافظات الفنزويلية منذ حوالي 100 ساعة حتى الآن، مؤكدًا على تورط جوايدو فى تلك الأزمة التاريخية التي تشهدها البلاد علي مدار يومها الخامس.



وأشار النائب العام إلى تدوينة جوايدو التي نشرها على حسابه الخاص بموقع تويتر قال خلالها "من الواضح أن النور سيعود لفنزويلا مع وقف اغتصاب السلطة"، بحسب ما نقلته صحيفة الدياريو دي كاراكاس.



كما استند صعب فى أدلته كذلك إلى منشور لصحيفة نيويورك تايمز تكشف خلاله سلسلة من مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تُظهر نفس المعارضين للحكومة يحرقون شاحنات المساعدات الإنسانية في 23 فبراير.



يذكر أن "جويدو" أعلن نفسه رئيسًا إنتقاليًا لفنزويلا منذ الـ23 من يناير الماضي، فى خطوة حظت بدعم واسع على المستوي الدولي بالرغم من رفض الرئيس نيكولاس مادورو التنحي عن منصبه.