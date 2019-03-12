محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

وزع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، شقق سكنية على 27 حالة من حالات الإيواء وغير القادرة، فى لقاء بقاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام المحافظة، بحضور خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة.



قال اللواء صقر، إن المحافظة شكلت لجنة لفحص الحالات التي وزعت عليها الوحدات السكنية، مضيفًا على وجود حالات أخرى سيتم فحصها تمهمدًا لاستلام الوحدات سكنية لهم فى وحدات السكنية التابعة للمحافظة بحى عتاقة.



وأشار محافظ السويس، إلى أن من ضمن حقوق المواطن أن يوفر له مسكن ملائم فى حالة عدم القدرة على تأجير أو شراء وحدة سكنية، لافتًا إلى أن أغلب الحالات تم فحصها أكثر من مرة من خلال لجان سرية ولجنة التسكين بالمحافظة.