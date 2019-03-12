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فن
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:55 م

منتج "فالنتينو": الزعيم بخير.. وهذه كواليس الأزمة

الزعيم
الزعيم
محمد مجدي
dostor.org/2550613

صور الفنان عادل إمام، عدد محدود من مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "فالنتينو"، والذي انطلق تصويره مطلع شهر فبراير الماضي، استعدادًا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل، ونتشرت خلال الفترة الماضية، عدة أخبار تفيد بتعرض الزعيم لوعكة صحية أثرت على سير العملية التصويرية لحلقات العمل، وهو ما يهدد فكرة عرض العمل خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

"الدستور" تحدثت مع المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم" المنتجة للعمل، حول كواليس هذه الأزمة وصحة الأخبار المنتشرة حول مرض الزعيم وكذلك فكرة تأجيله لبعد رمضان المقبل.

وقال "تحسين"، إن كل هذه الأنباء التي تحدثت عن حالة إرهاق تسببت في تعطيل تصوير العمل غير دقيقة، ولا يعلم مصدرها وما الهدف من انتشارها من وقت لآخر، نافيًا بذلك ما تردد مؤخرًا حول مرض الزعيم، مؤكدًا أن العمل يتم تصويره هذه الأيام بتواجد الزعيم نفسه بشكل طبيعي للغاية.

وحول توقف العمل لأيام عن التصوير، قال: من الطبيعي أن يتوقف تصوير عمل ما بسبب بعض الأمور المرتبطة بالإخراج، مشيرًا إلى أن العمل توقف تصويره بسبب تغيير شكل الديكور الأساسي بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس لسبب آخر كما أشيع مؤخرًا.

وأضاف تحسين، أن العمل قارب على انتهاء نصف مشاهده وهو كم كبير يجعله من أوائل المسلسلات التي خطت خطوات جيدة حول فكرة إنهاء تصويره قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن تغير اللوكيشنات والديكور هو الذي يعرقل فكرة إنهاء تصوير عدد أكبر من مشاهده.

ونفى تحسين أن يكون هناك مشكلة خاصة بعرض العمل في شهر رمضان المقبل، حيث أكد أن المسلسل سيتم عرضه على قناة "أون تي في" التابعة لشركة أعلام المصريين ورئيس مجلس إدارتها تامر مرسي، وهو ما يضمن فكرة عرض العمل في مصر خلال أيام الشهر الكريم.

وعن عرض العمل خارج مصر، كشف أنه بصدد توقيع عقد حصري مع إحدى القنوات الخليجية لعرضه على شاشتها خلال أيام الشهر الفضيل، حيث قاربت المفاوضات مع هذه القناة على نهايتها وإعلان بيع العمل لها بشكل رسمي خلال أيام، خاصة وأن هذه المفاوضات التي تواجد فيها برفقة رامي إمام منتج ومخرج العمل، تم الاتفاق فيها على كل تفاصيل بيع كافة حقوق المسلسل.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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