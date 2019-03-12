القبض على 6 متهمين بالتعدي بالضرب على ضابط وأميني شرطة في النهضة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 6 متهمين بالتعدي على ضابط وأميني شرطة في منطقة النهضة، وإصابتهم بإصابات بالغة، وتهشيم سيارة فان.



وكان قد تبلغ لقسم شرطة النهضة من رجل وزوجته بتعدي أحد جيرانهم عليهما بالسب والضرب، حال محاولة التدخل بينهما لحل خلاف عائلي.



على الفور توجهت قوة مكونة من النقيب سامر علاء من قوة نظام قسم شرطة النهضة، وأميني شرطة، إلى مكان البلاغ، في منطقة شيخ البلد، وأثناء ذلك فوجئوا بـ 6 أشخاص بينهم سيديتين، وقاموا بالتعدى على القوة وإصابة الضابط سامر علاء وأميني الشرطة بإصابات بالغة، وتم نقل الأخيرين إلى مستشفى السلام، وقام المتهمين بتهشيم السيارة "فان" خاصة بالقوات.



وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، قامت وحدة مباحث النهضة برئاسة الرائد محمد عبد المنعم رئيس المباحث بالانتقال لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين الـ"6".



وقد انتقلت قيادات أمن القاهرة إلى قسم شرطة النهضة، على رأسهم العميد محمد يوسف رئيس قطاع شرق القاهرة وفريق من النيابة العامة.