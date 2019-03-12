القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
مصر
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:49 م

فيديو.. عمرو المنير: لا يوجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر

الدكتور عمرو المنير
الدكتور عمرو المنير
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2550610

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن المستثمرين الأجانب يهتمون في المقام الأول بالسياسات الضريبية وتطبيقها قبل الدخول في المشاريع.

وأضاف "المنير"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة يجب أن تضع أهدافا اقتصادية واضحة قبل تطبيق السياسات الضريبية، منوها أن هناك شركات عالمية متورطة في التهرب الضريبي ولابد من تبسيط الإجراءات والتشريعات للتقليل من التهرب.

وطالب نائب وزير المالية السابق، بتحديث قانون الضرائب ليواكب التطورات العالمية، لافتا إلى أن التطوير سيجذب المزيد من المستثمرين للعمل في مصر.

وأكد أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر، ولابد من ميكنة الإجراءات لتسهيل عملية التحصيل، ومنع التهرب الضريبي، موضحًا أن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منهم "الموظفين" وأقلهم المهنيين.

 

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ اسبوع

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

بعد توفير التأمين الصحي كشف سرطان الثدي لغير المشتركات.. سيدات: "هيقضي على المرض"

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

الزمالك يطالب بتأمين بعثته من «مظاهرات الجزائر» خلال لقاء «حسين داى»

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

ads
الأكثر قراءة

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

ألبومات الصور

طلاب غرب الإسكندرية يحتفون بيوم الشهيد (صور)

"تضامن أسيوط" تقدم مساعدات عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا بمنفلوط (صور)

جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن أهمية الحديقة النباتية (صور)

محافظ السويس: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الحرية الجديدة

رياضة

فارس دسوقي يتأهل لدور الثمانية لبطولة "كناري وارف" الدولية للإسكواش

الاتحاد السكندري يقتنص صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الأهلي

"يويفا" يقلص عقوبة لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى مباراتين

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

ads
كشكول

التعليم تخفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

بالصور.. جامعة المنوفية تحتفل بخريجي الدفعة 31 طب

أستاذ طب: اختبارات التقييم "مهمة".. وضمن خطوات الإصلاح الطبي في مصر

رئيس جامعة المنوفية: اختبارات التقييم لطلبة الطب تمنع الغش وتوفر البيئة الآمنة

رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح مزايا تطبيق الامتحان الموحد لطلاب "الطب"

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎