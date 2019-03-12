فيديو.. عمرو المنير: لا يوجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن المستثمرين الأجانب يهتمون في المقام الأول بالسياسات الضريبية وتطبيقها قبل الدخول في المشاريع.

وأضاف "المنير"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة يجب أن تضع أهدافا اقتصادية واضحة قبل تطبيق السياسات الضريبية، منوها أن هناك شركات عالمية متورطة في التهرب الضريبي ولابد من تبسيط الإجراءات والتشريعات للتقليل من التهرب.

وطالب نائب وزير المالية السابق، بتحديث قانون الضرائب ليواكب التطورات العالمية، لافتا إلى أن التطوير سيجذب المزيد من المستثمرين للعمل في مصر.

وأكد أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر، ولابد من ميكنة الإجراءات لتسهيل عملية التحصيل، ومنع التهرب الضريبي، موضحًا أن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منهم "الموظفين" وأقلهم المهنيين.