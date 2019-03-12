استشهاد فلسطيني وإصابة 40 في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

استشهد شاب فلسطيني من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأصيب 40 آخرون بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.



وكان الشاب محمد جميل شاهين (23 عاما) أصيب بعيار ناري في القلب ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، وأعلن استشهاده بعد فترة قليلة من دخوله المستشفى.



وأفادت الطواقم الطبية بالهلال الأحمر، بأنها تعاملت ميدانيا مع 40 إصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في سلفيت.



وكانت قوات الاحتلال التي داهمت المدينة بأعداد كبيرة وتمركزت على مفارق بعض الطرق، واستولت على عدد من كاميرات المراقبة من المنشآت والمحال التجارية.



وفي وقت سابق ظهر اليوم، كانت وزارة الصحة، أعلنت استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (36 عاما)، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي نفته عائلته.