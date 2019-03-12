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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:38 م

الكويت تعلق تشغيل وعبور طائرات "بوينج 737 ماكس - 8"

الكويت تعلق تشغيل
dostor.org/2550601

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس - 8) حتى إشعار آخر؛ بعد يومين على حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه تم تعليق تشغيل الطائرات من طراز (بوينج737 ماكس - 8) في جميع الرحلات، إضافة إلى رحلات العبور حتى إشعار آخر.

يذكر أن طائرة من طراز (بوينج 737 -8) تحطمت قرب بلدة (بيشوفتو) الواقعة على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ وذلك بعد ست دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي، في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر الحادث عن مصرع 157 شخصا كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى طاقمها، لتنضم الكويت إلى العديد من الدول التي اتخذت ذات القرار في أعقاب سقوط الطائرة.

كما تحطمت طائرة مماثلة تابعة لشركة (لايون) الإندونيسية للطيران في أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى مصرع نحو 189 شخصا.

وتعتبر طائرات (بوينج 737 ماكس 8) من أحدث طائرات الركاب التابعة لشركة (بوينج) وأكثرها تطورا، لكن الشركة تعرضت لانتقادات عديدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

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