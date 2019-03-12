القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:36 م

"الدراما تصنع الجريمة".. كيف ساهم مسلسل أيوب في قتل 3 أطفال بالمرج؟

الدراما تصنع الجريمة..
محمود عرفات
dostor.org/2550599

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مفاجأة في قضية قتل أب وزوجتيه لأطفالهم الثلاثة في المرج.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه عندما تم استجواب المتهمين الثلاثة عن الفكرة التي نفذوها في قتل الأطفال الثلاثة، بإغراقهم في المياه، ووضع مادة البوتاس على جثتهم لإخفاء ملامحهم، وإلقائهم في أحد المصارف بمنطقة المرج، قالوا إنهم تعرفوا على هذه الفكرة من الدراما، حيث شاهدوها في أحد المسلسلات التي عرضت في رمضان.

وعرض الباز، في برنامجه مشهد من مسلسل  أيوب بطولة الفنان مصطفى شعبان،  ومحمد لطفي، والذي يجسد تخلص الزوجتين من زوجها المعلم حسن الوحش والذي جسد دوره الفنان محمد لطفي، وتم التخلص منه بنفس الطريقة التي اتبعها القتلة الثلاثة في الحقيقة.

وقال الباز إن البعض يرى أن الدراما تعمل على تجسيد الواقع، ولكنها أصبحت تمد المجرمون بأساليب للقتل، منوها إلى أن هذه الحالة تكررت مع بعض مشاهد مسلسلات الفنان محمد رمضان، فبعد مسلسل الأسطورة انتشرت وقائع إجبار أشخاص على ارتداء  قميص نوم والسير به في الشوارع ، وهو ما عرضه المسلسل في أحد مشاهده.

ولفت الباز إلى أن مسلسل أيوب تم عرضه في شهر رمضان، وكذلك جريمة قتل الأطفال وقعت في رمضان.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، جددت حبس المتهمة الرئيسية إيمان (أم الأطفال) وزوجها أحمد وضرتها هالة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ أجبرها زوجها "أحمد. ع" وضرتها "هالة. م" على التخلص من أطفالها عن طريق إغراقهم في برميل مياه ممتلئ بالبطاس حتى لا يكون له وريث.

 

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