"العمال البريطاني" يطالب بإجراء انتخابات عامة ويهاجم "ماي"

طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، بإجراء انتخابات عامة في المملكة، بعد فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التوصل لاتفاق ملائم؛ للخروج من الاتحاد الأوروبي مجددا.



وقال زعيم حزب العمال البريطاني في كلمته أمام مجلس العموم، مساء اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيقدم خطة جديدة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



واعتبر كوربن أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه حكومة ماي "ميت"، ويجب التوصل إلى اتفاق يمكن التفاوض عليه.



وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أعربت عن أسفها لرفض مجلس العموم (البرلمان) لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المعدل.



وقالت تيريزا ماي إن حكومتها تعمل على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي.