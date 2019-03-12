رئيسة الوزراء البريطانية تأسف لرفض البرلمان اتفاق بريكست مجددا

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء اليوم، عن أسفها لرفض مجلس العموم (البرلمان) لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المعدل.



وقالت تيريزا ماي، في كلمتها أمام البرلمان، أن حكومتها تعمل على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية بمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق غدا.



وكان مجلس العموم البريطاني، رفض منذ قليل، اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد.



من جانبه حذر الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية من انه لن يكون هناك فترة انتقالية بدون اتفاق للخروج من التكتل الأوروبي.