الاتحاد السكندري يقتنص صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الأهلي

اقتنص الاتحاد السكندري صدارة مسابقة دوري السوبر لكرة السلة، عقب فوزه على ضيفه الأهلي (82-74)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية في ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة.



وتساوى الاتحاد مع الأهلي في النقاط برصيد 24 نقطة، لكن المواجهات المباشرة منحت الفريق السكندري الصدارة، وجاء الأهلي في المركز الثاني.



وحسم الزمالك المركز الثالث لصالحه برصيد 23 نقطة بالفوز على طلائع الجيش (78-68)، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، خلف الجزيرة في المركز الرابع الذي وصل لنفس الرصيد بالفوز على التأمين (71-66) بفارق المواجهات المباشرة.



واقتنص سبورتنج المركز السادس بالفوز على سموحة (85-72) ليصل إلى 21 نقطة، بينما جاء سموحة في المركز السابع برصيد 20، وخلفه مصر للتأمين برصيد 14 نقطة.



ووفقا للترتيب الحالي، ستكون مباريات "البلاي أوف" على النحو التالي: الاتحاد السكندري مع مصر للتأمين، والأهلي مع سموحة، والزمالك مع سبورتنج، والجزيرة مع طلائع الجيش، وتنطلق المباريات في 28 مارس الجاري.