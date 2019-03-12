فيديو.. نائب وزير المالية السابق: كنت بدون صلاحيات.. وهذا أعاق عملي

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن الضرائب هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة، مشيرا إلى أن الضرائب في مصر 76% من إيرادات دخل الدولة، وفي الصين تصل الضرائب إلى 90%.

وأضاف "المنير"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه كان نائبا لوزير المالية بدون صلاحيات وهذا أعاق عمله بصورة كبيرة.

ولفت نائب وزير المالية السابق، إلى أنه كان يتوقع أن توضع صلاحيات لنائب الوزير في القانون الأخير، وهو ما لم يحدث، متابعا: "يجب دعم الرجل الثاني في الوزارات ونواب الوزير لأنها صمام الأمان للدولة".

وشدد "المنير"، على أن مرتبات الموظفين في الحكومة وأموال الدعم يتم دفعها من الضرائب، وتهرب المواطن من دفع الضريبة يضر بمصالح الدولة.