البرلمان البريطاني يرفض اتفاقا معدلا للخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض مجلس العموم البريطاني، منذ قليل، اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد.



وصوت 391 نائبا ضد اتفاق بريكست مقابل 242 أيدوا الاتفاق المعدل، وذلك وفق قناة "العربية".



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق اليوم عن توصلها إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يراعي طلبات البرلمان.



من جانبه حذر الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية من أنه لن يكون هناك فترة انتقالية بدون اتفاق للخروج من التكتل الأوروبي.