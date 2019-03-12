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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:19 م

ثقافة السويس تناقش "مرض التوحد"

ثقافة السويس تناقش
حسام الضمراني
dostor.org/2550589

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس؛ حيث عقدت مكتبة الشرطة الفرعية محاضرة بعنوان "مرض التوحد" "تمكين ثقافي"، وذلك بمدرسة الإمام الشافعي الإبتدائية، حاضرتها دينا سمير، التي تحدثت عن مرض التوحد الذي يعرف بمرض التوحد وبالإنجليزية "Autism" على أنه إعاقة في النمو تؤثر في تصرفات الفرد، وتواصله مع الآخرين، وتفاعله معهم، مما يجعله غير مدرك لما يجري حوله، وتضعف استجابته للمشاهد والأصوات لمن حوله، ولا يستطيع الإنسجام مع الآخرين وتكوين العلاقات، مما يجعله مختلفًا عن الأصحاء ومن حوله من نفس العمر.

تجدر الإشارة إلى أن خمسين بالمئة من الآباء يلاحظون إصابة أطفالهم بالتوحد على عمر اثنى عشر شهرا، و80 - 90% من الآباء يلاحظون إصابة أطفالهم عند إكمالهم العام الثاني، ويعد الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتوحد، إذ يصيب التوحد واحدا من بين كل 42 طفل ذكر، بينما تصاب واحدة من بين كل 189 طفلة أنثى بالتوحد، ويختلف تأثير التوحد من شخص إلى آخر.

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