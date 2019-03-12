"يويفا" يقلص عقوبة لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى مباراتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقليص عقوبة اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى مباراتين، ليصبح قادرا على المشاركة مع الفريق في مباراة الإياب أمام رين الفرنسي التي ستقام الخميس المقبل على ملعب الإمارات في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي.



وقال بيان لليويفا، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم آرسنال سيكون متواجدا في قائمة آرسنال أمام رين، بعدما تم تخفيف عقوبة إيقافه من 3 مباريات إلى مباراتين، بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 بالبطولة الأوروبية، إثر اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.



وقرر اليويفا إيقاف اللاعب 3 مباريات، ليغيب عن مواجهة الإياب أمام باتي بوريسوف، والذهاب أمام رين، لكنه الآن بات قادرا على قيادة هجوم آرسنال لتعويض خسارة الذهاب بنتيجة (31) في فرنسا.