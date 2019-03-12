3 جنود خفية كشفوا جريمة قتل أب وزوجتيه لأطفالهم الثلاثة بالمرج.. تعرف على التفاصيل

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الجنود المجهولة التي ساقها الله عز وجل لكشف أبشع قضية قتل أب وزوجتيه لأطفالهم الثلاثة في منطقة المرج.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الله أراد ألا يذهب دم هؤلاء الأطفال الثلاث هدر، فساق جنود خفية لكشف هذه القضية، موضحًا أن القصة بدأت عندما التقت إيمان أم الأطفال الثلاثة المتهمة في القضية بالداعية نيفين، التي تلقي محاضرات ودروس وعظ في مسجد عمرو بن العاص.

وتابع أن إيمان طلبت أن تجلس مع الداعية نيفين، وروت لها مأساتها مع زوجها، الذي عذبها وتسبب في فقدها لبصرها، وطردها بعد ذلك من البيت، فتعاطفت معها السيدة نيفين، وتواصلت مع الدكتور نبيل كمال الأستاذ الجامعي، وأحد الساعين في فعل الخير.

وعرض الباز على الهواء التسجيل الصوتي الذي أرسلته السيدة نيفين للدكتور نبيل كمال، وهي تشرح له حالة المتهمة إيمان، وتطلب منه أن يساعدها.

وواصل أن برنامج "90 دقيقة" كان أحد الجنود الخفية التي ساعدت على كشف هذه القضية البشعة، فعندما وصل الفيديو إلى البرنامج وتم عرضه على الهواء بهدف مساعدة هذه السيدة، تابع رجال الداخلية تفاصيل القضية وبدأوا يتحركوا للتحقيق فيها.

واستكمل أن الجندي الخفي الثالث والأهم في هذه القضية هم رجال النيابة العامة، لأنهم انتبهوا من التحقيقات المبدئية في واقعة تعذيب المتهمة إيمان على يد زوجها، بأن هناك سرا خفيا وراء واقعة التعذيب، استمروا في التحقيقات حتى تم كشفها بالكامل.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، جددت حبس المتهمة الرئيسية إيمان ( أم الأطفال) وزوجها أحمد وضرتها هالة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ أجبرها زوجها "أحمد. ع" وضرتها "هالة. م" على التخلص من أطفالها عن طريق إغراقهم في برميل مياه ممتلئ بالبطاس حتى لا يكون له وريث.



