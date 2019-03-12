يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشالكه الان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

تنقل العديد من القنوات المجانية والمفتوحة المباراة على بعض الأقمار الصناعية بينما قررت شبكة بين سبورت بث المباراة عبر beIN SPORTS HD 2 مشاهدة مانشستر سيتى مشاهدة مباراة مانشستر سيتى كورة لايف live بث مباشر مانشستر سيتى كورة أون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتى مشاهدة مباراة مانشستر سيتى

مانشستر سيتى وشالكه بث مباشر كورة ستار الاسطورة | دورى ابطال اوروبا

قال المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الانجليزيى بيب جوارديولا إن التأهل إلى ربع النهائي لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يحدث أى شىء في دورى الأبطال.

أضاف جوارديولا: "ما حدث في المباراة الأولى من الممكن أن يحدث في الثانية، سنحاول أن نلعب مباراة مثالية ونفعل ما يتوجب علينا فعله من أجل التأهل"، وتابع: "علينا أن نبذل جهودا كبيرة من أجل العبور للدور التالي".

وتابع مدرب مان سيتي: "الوصول إلى ربع النهائي مع أفضل فرق في أوروبا، إنه نجاح مذهل، أنا أتعامل مع هذه البطولة بهذه الطريقة"، وواصل: "قبل أسبوع لم يتخيل أحد أن يخرج ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، الناس يعتقدون أن هذه البطولة سهلة لأن ريال مدريد لم يعد مشاركًا".