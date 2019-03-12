القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
مباريات
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:59 م

الان بث مباشر بدون تقطيع مباراة مانشستر سيتى وشالكه

الان بث مباشر بدون تقطيع مباراة مانشستر سيتى وشالكه

الان بث مباشر بدون
dostor.org/2550580

فى تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية تذاع مباراة مانشستر سيتى وشالكه في دورى ابطال اوروبا عبر قناة بى ان سبورتس bein sports 2 كورة لايف
التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى
سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وكومباني في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، أما في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.
إيدرسون
أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فينسينت كومباني - كايل ووكر
فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا
ليروي ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج
سيفتقد الفريق الثنائي كلاوديو برافو وآيميريك لابورت بداعي الإصابة، وينضم إليهم كيفن دي بروينه وجون ستونز لنفس السبب، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.
بث مباشر مباراة مان سيتى وشالكه بدون تقطيع يلا شوت رابط سريع شغال اون لاين

موضوعات متعلقة

بث مباشر - مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الان لايف

بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون | مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر رابط سريع

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون (بث مباشر)

مانشستر سيتي ضد بيرنلي| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي|بث مباشر

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ 3 أيام

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

بعد توفير التأمين الصحي كشف سرطان الثدي لغير المشتركات.. سيدات: "هيقضي على المرض"

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

الزمالك يطالب بتأمين بعثته من «مظاهرات الجزائر» خلال لقاء «حسين داى»

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

ads
الأكثر قراءة

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

ألبومات الصور

طلاب غرب الإسكندرية يحتفون بيوم الشهيد (صور)

"تضامن أسيوط" تقدم مساعدات عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا بمنفلوط (صور)

جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن أهمية الحديقة النباتية (صور)

محافظ السويس: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الحرية الجديدة

رياضة

فارس دسوقي يتأهل لدور الثمانية لبطولة "كناري وارف" الدولية للإسكواش

الاتحاد السكندري يقتنص صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الأهلي

"يويفا" يقلص عقوبة لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى مباراتين

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

ads
كشكول

التعليم تخفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

بالصور.. جامعة المنوفية تحتفل بخريجي الدفعة 31 طب

أستاذ طب: اختبارات التقييم "مهمة".. وضمن خطوات الإصلاح الطبي في مصر

رئيس جامعة المنوفية: اختبارات التقييم لطلبة الطب تمنع الغش وتوفر البيئة الآمنة

رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح مزايا تطبيق الامتحان الموحد لطلاب "الطب"

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎