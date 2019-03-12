الباز: أصبحت طرفا في جريمة قتل بشعة بالصدفة.. شاهد التفاصيل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه أصبح طرفا في جريمة قتل بشعة بالصدفة، مشيرا إلى أنه عرض مقطع فيديو لأم تعاني من "العمى" في مسجد عمرو بن العاص، وطلب من وزارة التضامن التكفل بحالتها، بعد تعذيبها على يد زوجها، إلا أنه فوجئ بعد فترة بارتكاب الأم جريمة قتل أطفالها.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الأم وتدعى إيمان، وزوجها أحمد، وزوجته الثانية هالة، قتلوا 3 أطفال، عمر الطفلة الأولى 3 سنوات، والطفلة الثانية عامين، والطفل الثالث "يوم واحد"، بإغراقهم في "طشت مياه"، وبعدها تذويب الجثث في "بتاس"، وإلقائهم في مصرف مياه.

ولفت "الباز"، إلى أنه أدلى بأقواله وشهادته أمام النيابة، وشرح للنيابة كيف حصل على فيديو "الأم القاتلة"، وتعرف من النيابة على تفاصيل الجريمة البشعة، والتي نفذتها الأم بحضور الأب والزوجة الثانية.