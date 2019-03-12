أسهم أوروبا تغلق مستقرة في جلسة متقلبة

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة في ختام جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، شهدت انحسارا تدريجيا للآمال في حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الدعم لخططها بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت يجريه البرلمان مساء اليوم.



وقلصت البورصات الأوروبية مكاسبها الصباحية، وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة متراجعا 0.04%، بينما ارتفع مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.1%.



وأغلق مؤشر دبلن، الذي ينخفض عادة بفعل المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مرتفعا 0.25% في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرون على ثقة من تجنب الانفصال بدون

اتفاق في نهاية المطاف.



وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.3% مع تراجع الجنيه الاسترليني الذي عزز أسهم شركات التصدير الكبرى التي تهمين على المؤشر.



وشهدت العملة البريطانية تقلبات شديدة، مما أدى إلى تذبذب الأسهم القيادية صعودا وهبوطا.



وقفز سهم شركة الهندسة الفرنسية سبي 8.6% بعدما أعلنت الشركة عن صافي ربح أفضل من المتوقع.



وكان سهم شركة الأدوية السويسرية جالينيكا من بين أكبر الرابحين أيضا، إذ صعد 6.2% بعدما فاقت أرباح وتوزيعات العام بأكمله توقعات السوق.



وانخفض سهم فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات 1.8%بعدما أعلنت الشركة عن تراجع هوامش التشغيل لعلامتها التجارية الأساسية فولكسفاجن، وقالت إنها تعتزم طرح نحو 70 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية بحلول 2028.