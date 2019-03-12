يلا شوت مباشر مباراة مانشستر سيتى ضد شالكه بدون تقطيع

فى تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية تذاع مباراة مانشستر سيتى وشالكه في دورى ابطال اوروبا عبر قناة بى ان سبورتس bein sports 2 كورة لايف

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وكومباني في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، أما في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فينسينت كومباني - كايل ووكر

فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا

ليروي ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

سيفتقد الفريق الثنائي كلاوديو برافو وآيميريك لابورت بداعي الإصابة، وينضم إليهم كيفن دي بروينه وجون ستونز لنفس السبب، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

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