الهلال السعودي يتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا بثلاثية في الدحيل القطري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض "محيط الرعب" ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2019، وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق السعودي في دور المجموعات.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 25، ثم أدرك الياباني شويا ناكاجيما التعادل للدحيل في الدقيقة 75، وبعدها بدقيقتين سجل علي البليهي الهدف الثاني للهلال، ثم أضاف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 79.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني، يليهما العين الاماراتي في المركز الثالث العين الإماراتي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الاستقلال الايراني الرابع.