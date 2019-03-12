بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وشالكه بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Vs شالكه فى دورى ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 12/3/2019 كورة أون لاين kora online
بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وشالكه بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Vs شالكه فى دورى ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 12/3/2019 كورة أون لاين kora online
بي ان سبورت 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم بث مباشر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 مساء بتوقيت السعودية والتى تقام على ملعب الاتحاد بتعليق علي محمد علي و محمد بركات .
موعد مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم كورة لايف
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT