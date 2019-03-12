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رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:35 م

مكافأة إجادة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الجونة بالدوري

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري
dostor.org/2550561

قرر محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصيلحي - في تصريح اليوم - إن الإبقاء على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حلمي طولان هو كلمة السر في النتائج الجيدة، سواء بالفوز على الإنتاج الحربي والجونة.

وأضاف أن الاتحاد السكندري يمتلك إدارة واعية لا تسير وراء رغبات جماهير السوشيال ميديا.

من جانبه، قال حلمي طولان المدير الفني للفريق إن الفوز على الجونة منح لاعبي الاتحاد السكندري دفعة معنوية عالية سيتم استغلالها في المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق لا يزال أمامه 9 لقاءات ويسعى لتحسين موقعه في الجدول.

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